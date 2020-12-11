Каскадер Александр Иншаков встретился с участниками конкурса «Энергия побед»
Известный российский каскадер Александр Иншаков, который провел мастер-класс в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», поделился впечатлениями.
— Как ни странно, обычно задают больше вопросов, на этот раз было скромнее, — отметил Иншаков. — Но атмосфера хорошая, дружеская, было на самом деле приятно. И злых вопросов не было. Хотя я, как говорится, был готов на все (улыбается). Считаю, уровень спортивной журналистики у нас растет. Когда-то я занимался спортивной гимнастикой, и у меня был друг — потом в «Советском спорте» работал. Вот это был мой первый знакомый журналист в жизни. А сейчас их гораздо больше, и это здорово.
Победители конкурса «Энергия побед» будут названы в пятницу вечером.
(Антон Бабошин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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