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Игорь Рабинер презентовал свою новую книгу «Герои не нашего времени»

9 сентября 2020, 21:30
Игорь Рабинер и Юрий Семин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Рабинер и Юрий Семин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В среду обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер представил свою новую книгу «Герои не нашего времени», посвященную легендам хоккея и футбола — Валерию Харламову, Анатолию Тарасову, Льву Яшину и Константину Бескову.

На торжественной презентации 22-го творения автора присутствовали Юрий Семин, Александр Мирзоян, Гаджи Гаджиев, Валерий Непомнящий, актер Валерий Баринов, дочь Федора Черенкова Анастасия, хоккейный тренер Геннадий Курдин. (Евгений Белоусов)

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