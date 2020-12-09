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Губерниеву вручили орден Александра Невского

15:20
Дмитрий Губерниев с орденом. Фото Telegram. Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Губерниев с орденом. Фото Telegram.
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что он получил государственную награду — орден Александра Невского.

— Орден Александра Невского! Служу России!, — написал Губерниев в своем Telegram-канале и прикрепил фото. На видео он сказал: «Красивый орден Александра Невского. И снова успех! Всем спасибо за поддержку.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Дмитрий Губерниев с орденом. Фото Telegram.
Дмитрий Губерниев с орденом. Фото Telegram.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1456

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