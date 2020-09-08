«Убийца должен сидеть в тюрьме». Губерниев резко отреагировал на приговор Ефремову

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение Пресненского суда города Москвы отправить артиста Михаила Ефремова в колонию общего режима на восемь лет за ДТП с летальным исходом.

— Да здравствует российский суд, — заявил он «СЭ». — Справедливое решение. За последние месяцы мы наблюдали абсолютную деградацию человека. Весь этот дешевый театр с реакцией на происходящие. Не очень понимаю, как теперь вообще воспринимать актера Ефремова и жалобные возгласы в прессе о том, как пропадает талант. Убийца должен сидеть в тюрьме, пущай сидит!

Сохранение всех наград и званий? А какие это отношение имеет к тому, что он сделал? Награды — за творчество, тюрьма — за убийство. Когда он выйдет, то будет иметь полное право заниматься тем, чем он занимался. Другой вопрос, как его будут воспринимать люди. Это вопрос к публике и режиссерам.

Единственное, что хочу сказать: меня возмутила реакция его коллег. Никто не сказал о том, что нельзя пить за рулем и так далее. Это не актерская солидарность, а говно. (Севастиан Терлецкий)