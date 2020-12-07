Главное о коронавирусе в России и мире на 7 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 850 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 279), Санкт-Петербурге (3 741), Московской области (1 315) и Нижегородской области (485).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело 1 956 588 человек.

— Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в необходимо ограничить передвижение граждан между и внутри регионов страны. По его словам, такая мера необходима из-за распространения второй волны коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 7 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 67 405 144.

Первое место по числу зараженных занимают США — 15 159 529 человек. Далее идут Индия (9 667 203) и Бразилия (6 603 504).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 288 906. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (176 962) и Индия (140 590).