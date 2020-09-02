Главное о коронавирусе в России и мире на 2 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 4 952 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 464 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (625), Санкт-Петербурге (189), Московской области (158), Нижегородской области (147) и Ростовской области (145).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 005 000 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 414 летальных исходов, выздоровело 821 169 человек.

— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 24 миллиарда рублей на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с коронавирусом.

— Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку с вакциной от коронавируса.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 2 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 25 909 460.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 257 938 человек. Далее идут Бразилия (3 952 790) и Индия (3 769 523).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (188 902), Бразилия (122 681), Индия (66 460) и Мексика (65 241).

— Власти Греции откроют границу для граждан России с 7 по 21 сентября включительно, в течение одной недели в страну смогут приехать до 500 человек. Граждане должны иметь при себе результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, взятого не более чем за 72 часа до перелета.

— Польша исключила Россию и Китай из списка стран, авиасообщение с которыми остается закрытым.