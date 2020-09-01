Главное о коронавирусе в России и мире на 1 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 123 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 318 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (641), Санкт-Петербурге (185), Московской области (156), Ростовской области (133) и Нижегородской области (132).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровело 815 705 человек.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать учебный год в очной форме.

— Минобрнауки подготовило правила размещения студентов в общежитиях в условиях угрозы коронавируса. При организации проживания студентов учебные заведения будут руководствоваться методическими указаниями Роспотребнадзора. Всего в студенческих общежитиях сейчас проживают около 800 тысяч человек.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 1 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 25 644 296.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 211 816 человек. Далее идут Бразилия (3 910 901) и Индия (3 694 878).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (187 737), Бразилия (121 515), Индия (65 469) и Мексика (64 414).

— Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что разрабатываемые вакцины от коронавируса должны показывать эффективность в не менее чем 50 процентов. По ее словам, регистрация препаратов с эффективностью в 30 процентов или ниже нежелательна.