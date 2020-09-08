Дочь Михаила Ефремова прокомментировала приговор отцу

Анна-Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова прокомментировала решение Пресненского суда Москвы приговорить ее отца к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

— Что ж, — написала Анна-Мария в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, артиста оштрафовали на 800 тысяч рублей в пользу Виталия Захарова, старшего сына погибшего водителя Сергея Захарова. Суд также постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего и лишить Ефремова водительских прав на 3 года (мера вступит в силу после освобождения артиста).

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста.