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Боярский — о смерти Гафта: «Проклятый год, нас еще ожидает много потерь»

12:25
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» прокомментировал новость о смерти знаменитого актера и поэта Валентина Гафта.

— Кошмарное известие. Я беспокоюсь, уже боюсь трубку снимать, — сказал Боярский «СЭ». — Так много плохих новостей. Печально, что уходят такие великие мастодонты, как Жванецкий, Джигарханян, Плотников, Гафт и еще нас ожидает много потерь. Этот проклятый год еще не кончился. Все мы смертны, но очень много обрушилось в последнее время, это тяжело переносится и зрителями, и партнерами. (Сергей Федоров)

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