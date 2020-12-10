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Белоруссия приостанавливает выезд через наземные КПП из-за COVID-19

10 декабря 2020, 10:04
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Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает RT со ссылкой на постановление Совета министров.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в документе.

Указ касается автодорожных, железнодорожных и речных пунктов пропуска через границу. Изменения вступают в силу через 10 дней после подписания.

Действие постановления не распространяется на ряд исключительных случаев.

Напомним, с 1 ноября Белоруссия временно ограничила въезд иностранцев в страну, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/ussr/news/811574-belorussiya-vyezd-priostanovka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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