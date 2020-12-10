Белоруссия приостанавливает выезд через наземные КПП из-за COVID-19
Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает RT со ссылкой на постановление Совета министров.
«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в документе.
Указ касается автодорожных, железнодорожных и речных пунктов пропуска через границу. Изменения вступают в силу через 10 дней после подписания.
Действие постановления не распространяется на ряд исключительных случаев.
Напомним, с 1 ноября Белоруссия временно ограничила въезд иностранцев в страну, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/ussr/news/811574-belorussiya-vyezd-priostanovka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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