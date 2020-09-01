Адвокат семьи Захарова: «Остается догадываться, откуда взялся свидетель у защиты Ефремова»

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием болельщика «Спартака» Михаила Ефремова прокомментировал «СЭ» показания свидетеля защиты актера.

— Вчера свидетель защиты Теван Бадасян уверял, что видел в Плотниковом переулке, как на заднее сиденье автомобиля Ефремова садился какой-то мужчина. Но на видеозаписи, предоставленной прокуратурой, отчетливо видно, что в переулке не было ни свидетеля, ни человека, который садился бы в машину Ефремова. Остается лишь догадываться, откуда взялся этот свидетель у стороны защиты. Свидетелю может грозить 307 ст УК. (Анатолий Курагин)

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.