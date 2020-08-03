Адвокат Кокорина заявила, что будет обжаловать решение Мосгорсуда

Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировала решение Мосгорсуда оставить без изменений приговор ее подзащитному.

— Решением Мосгорсуда было отменено наказание по статье 213 в отношении Протасовицкого, Кирилла Кокорина и Павла Мамаева в эпизоде с Паком, — заявила Стукалова. — При этом приговор Александра Кокорина остался полностью без изменений. Мосгорсуд не последовал указаниям вышестоящей инстанции и оставил все как есть. Мы не согласны с этим приговором, будем его обжаловать в кассационной инстанции... Со стороны Саши не было хулиганства. (Севастиан Терлецкий)

В октябре 2018 года Александр Кокорин вместе братом Кириллом, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО. 31 июля оба футболиста прибыли на заседании по пересмотру апелляционного приговора по своему делу в Мосгорсуде, но оно было перенесено.

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву