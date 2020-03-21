Российские гребцы до апреля будут тренироваться на базе в Бронницах

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что сборная страны по академической гребле проводит тренировочный сбор на подмосковной базе в Бронницах. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены олимпийский и паралимпийский отборочные турниры.

?— Команда продолжает тренировки, — цитирует ТАСС Свирина. — Мест для нормальной подготовки сейчас единицы, в данный момент сборная находится на федеральной тренировочной базе в Бронницах, сбор там продлится до конца апреля. Хотелось бы, конечно, чтобы это был выезд в Европу, мы должны были уехать в Грецию, на озеро, где есть полноценная дистанция. Это нужно, чтобы делать интенсивную работу и готовиться к соревновательному сезону.

В Бронницах есть река и небольшое озеро, на котором можно делать скоростную работу. Но, к сожалению, там нет полномерного двухкилометрового отрезка. В сегодняшних условиях выбирать не приходится, мы очень благодарны директору базы Сергею Верлину за то, что откликнулся, получилось в оперативном режиме собрать команду после приезда из Азербайджана.