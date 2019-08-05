Федерация кикбоксинга России соболезнует близким погибших Гисмеевой и Жагуповой

Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования в связи со смертью чемпионки мира Фатимы Жагуповой и вице-чемпионки Элины Гисмеевой. Девушки проводили учебно-тренировочный сбор в Севастополе. 4 августа они обе утонули.

"Федерация кикбоксинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Элины Гисмеевой (вице-чемпионка мира по кикбоксингу) и Фатимы Жагуповой (чемпионка мира по кикбоксингу).

Трагедия произошла вечером 4 августа, две спортсменки по завершению сборов (3 августа состоялась завершающая тренировка), решили провести свободное время на территории яхт-клуба перед вылетом домой. Девушки пошли купаться в штормовое море, сегодня утром их тела были найдены.

Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших", - говорится в официальной группе ФКР во "Вконтакте".