Жорж Сен-Пьер: "Хабиб Нурмагомедов – лучший боец в мире"

Канадский боец смешанного стиля, двукратный чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер, объявивший о завершении карьеры, признался, что хотел подраться с Хабибом Нурмагомедовым.

– Мы пытались организовать бой с Хабибом. Я знаю, что он этого хотел и я этого хотел, но у UFC были другие планы. Я видел, что Хабиб сказал в интернете. Для меня самое интересное и самое страшное – драться с тем, кто неуязвим. Хабиб сейчас именно такой, и я хотел с ним драться. Это было бы очень кстати для моего наследия. В любом случае, Хабиб – лучший боец в мире, я желаю ему всего наилучшего, – сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.​

"Давай сделаем это в ноябре". Хабиб призвал Сен-Пьера не завершать карьеру и провести с ним бой