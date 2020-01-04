Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Выходи уже в октагон и получи поражение от Серроне». Усман иронически обратился к Макгрегору

4 января 2020, 15:00
Теги:

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман в своем официальном Twitter обратился к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору. Последний 18 января проведет бой против Дональда Серроне.

— Просто выходи уже в октагон и получи поражение от Серроне, — написал Усман. — Даже не думай мечтать о чемпионском поясе в полусреднем весе. Иначе эта мечта превратится в кошмар.

Для Макгрегора этот бой станет первым проигранного поединка россиянину Хабибу Нурмагомедову.

    

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир