«Выходи уже в октагон и получи поражение от Серроне». Усман иронически обратился к Макгрегору

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман в своем официальном Twitter обратился к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору. Последний 18 января проведет бой против Дональда Серроне.

— Просто выходи уже в октагон и получи поражение от Серроне, — написал Усман. — Даже не думай мечтать о чемпионском поясе в полусреднем весе. Иначе эта мечта превратится в кошмар.

Для Макгрегора этот бой станет первым проигранного поединка россиянину Хабибу Нурмагомедову.