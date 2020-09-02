«Выбросил водителя из машины». Ветеран ММА рассказал о пьяном дебоше бразильского бойца в России

Российский боец ММА Венер Галиев в интервью «СЭ» рассказал о пьяном дебоше, который устроил бразилец Диего Брандао после их поединка в Екатеринбурге.

Бой состоялся 25 мая 2017 года на турнире Fight Nights Global 67. Брандао, ранее выступавший в UFC, победил нокаутом на 39-й секунде первого раунда. Впоследствии бразилец говорил, что на банкете после турнира его атаковал Галиев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

— Видимо, он ничего не помнит, — сказал 45-летний Галиев «СЭ». — Дело было в Екатеринбурге. Его пригласили посидеть — организаторы турнира решили устроить банкет. Был первый банкет, сразу после боя, а потом еще один, на следующий день. Туда пригласили Брандао. Он начал пить виски, а я водку пил. Он сказал: «Тоже хочу водку». Пил виски и запивал моей водкой. Получается, он по две дозы выпивал. Мы спрашивали: «Ты уверен? Может, не надо?». А он отвечал: «Все нормально!». Это было в клубе. Он потанцевал, нормально себя чувствовал. Он в какой-то момент начал про друзей рассказывать, про семью, хорошо пообщались. В какой-то момент он очень сильно опьянел, вспомнил отца, начал плакать. Затем у него началась какая-то агрессия, ходил от стола к столу, кричал что-то вроде: «Fuck you, Russia!» Его сначала успокаивали, но потом дошло до того, что с ним захотели разобраться. Мы объясняли, что это иностранец, перепил. Но он снова начал орать «Fuck you, Russia» на весь зал. Вокруг было много недовольных, и мы решили его забрать оттуда. Успокоить его, наверное, мог только я. Подошел, приподнял его со спины, начал вытаскивать из заведения. Он вырывался, но я его крепко держал. Попросил охранников открыть лифт, затащил его туда, в угол зажал, не отпускал его. Он вырывался, орал.

В здании было несколько этажей, этажом ниже открылись двери — люди хотели зайти. Я попросил их не заходить, объяснил ситуацию. Мы остались в лифте втроем — я, охранник и Брандао. Я английский знаю плохо, но суть понимаю, ему показалось, что его везут убивать. Мы спустились на парковку, он, немного коверкая мое имя, просил отпустить его. Я его отпускаю. Едет какая-то машина, маленькая, двухдверка. Он подбегает к этой машине, открывает дверь, выбрасывает водителя и прыгает за руль! Мы успели его остановить, схватили руль, выдернули ключ. Не знаю, что ему пришло в голову, видимо, решил, что его убивать будут.

Посадили его к знакомому в машину, решили отвезти в отель. Они поехали — мы следом за ними. Приезжаем — а у товарища лобовое стекло разбито. Брандао начал выбивать лобовое стекло ногами, пытался выпрыгнуть из машины. Видимо, перемкнуло его. Его завезли в отель, он на стойке регистрации сломал компьютер, бушевал. Мы вызвали его секундантов, они его кое-как успокоили. Всю дорогу, пока я его держал, думал: «Вот сейчас кто-то снимет, скажут, что я решил отомстить, раз не смог в бою выиграть». А мне кто-то говорил: «Венер, ну втащи ты ему», а я отвечал: «Нет-нет, не надо, а то потом преподнесут как месть, лучше вообще не трогать». (Илья Андреев)

Полностью интервью с Галиевым можно прочитать здесь