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«Всегда рад тебя видеть». Нурмагомедов встретился с Кормье

20 февраля 2020, 09:44
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим чемпионом в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC Даниэлем Кормье.

— Всегда рад тебя видеть. Это было тяжело #деньборьбы, — написал Нурмагомедов в Instagram.

Нурмагомедов готовится к своему ближайшему бою с с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

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