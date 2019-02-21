Виталий Минаков: "За пару недель до боя нога была похожа на водосточную трубу"

Российский тяжеловес Виталий Минаков признался, что перед боем с Чейком Конго на турнире Bellator 216 испытывал проблемы со здоровьем. 17 февраля россиянин проиграл единогласным решением судей. Это его первое поражение в карьере.

– За несколько недель до боя я действительно чувствовал себя не лучшим образом, - цитируют "Известия" Минакова. - Подхватил какую-то инфекцию – нога опухла так, что ее раздуло от лодыжки до колена. Она была похожа на водосточную трубу. В этот момент я находился в США, и незнание языка сыграло со мной злую шутку. Я приехал в частную клинику, и местные врачи назначили мне антибиотики. Когда мне мерили температуру электронным термометром, он показывал 41 градус, и я просто отказывался в это верить, не придавал серьезного значения. Лишь через три-четыре дня, когда температура так и не спала, решил обратиться в обычный госпиталь. Там пришлось отлежаться какое-то время, и только через несколько дней я наконец пришел в себя. До боя с Конго оставалось всего две недели.