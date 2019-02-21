Виталий Минаков: "Мне совершенно непонятна озлобленность и грубость Тактарова"

Российский тяжеловес Виталий Минаков в интервью "Известиям" признался, что не понимает озлобленность Олега Тактарова. После первого поражения Минакова в карьере, первый российский чемпион UFC критически высказался в адрес бойца.

– Другая весьма неприятная ситуация – заявления первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова, который сказал, что вы не боец. Как вы относитесь к таким высказываниям?

– Я очень уважаю Олега – он прославленный спортсмен. Но мне совершенно непонятна его озлобленность и грубость в отношении многих российских бойцов. Тактаров ведь задевает не только меня, а критикует практически всех наших ребят. Он очень часто высказывает свое недовольство. Возможно, это пиар, но его он точно не красит. Очень обидно, что именитый боец представлен сейчас в таком свете.

Олег Тактаров: "Минаков – не боец"