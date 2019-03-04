"Ваша болтовня никому не интересна". Месседж Хабиба

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился новым постом в своем Инстаграме. В нем спортсмен отметил важность поступков в жизни человека.

– Ваша болтовня никому не интересна, судить будут по поступкам. Только поступки имеют значения, – написал Нурмагомедов.

Напомним, что в конце января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов за потасовку после боя за титул чемпиона UFC против ирландца Конора Макгрегора. Дисквалификация Нурмагомедова могла быть сокращена в случае его участия в социальной рекламе, однако он отказался от этого.