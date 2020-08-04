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Вартанян и Коков проведут бой 5 сентября

16:27
Эдуард Вартанян и Мухамед Коков. Фото Instagram
Эдуард Вартанян и Мухамед Коков. Фото Instagram

Российские бойцы Эдуард Вартанян и Мухамед Коков проведут поединок на турнире ACA 110, сообщает официальный Instagram ACA. Вечер боев состоится 5 сентября, его главным поединком станет бой Али Багов — Мурад Абдулаев.

Также известно, что в основном карте встретятся Мурад Магомедов — Гога Шаматава и Леван Макашвили — Абдул-Рахман Темиров.

29-летний Вартанян провел в MMA 23 поединка, одержав 19 побед (6 нокаутом) при 4 поражениях.

На счету Кокова 15 побед при четырех поражениях. При этом 11 побед из 15 он одержал сабмишном.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDd-xhsglmD/

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