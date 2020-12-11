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В UFC потратили на covid-тесты 17 миллионов долларов

11 декабря 2020, 13:17

Промоушен UFC потратил на covid-тестирование спортсменов, членов изх команд, сотрудников, журналистов порядка 17 миллионов долларов. Об этом президент UFC Дана Уайт сообщил в интервью журналисту TSN Аарону Бронштетеру.

На данный момент UFC провели 26 300 covid-тестов (из них положительных — 0,8%). В период пандемии промоушен начиная с мая проводит турниры каждую неделю.

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