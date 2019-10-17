Умар Нурмагомедов: «Наша семья не причастна к избиению Мирзаева»

Умар, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал видео избиения бойца Расула Мирзаева, а так же слухи о том, что это было сделано людьми, которые мстили за Хабиба, в том числе и из семьи чемпиона UFC.



— Наша семья к этому абсолютно не причастна. Это было, когда Русул Мирзаев сидел с Артемом Лобовым, ребята начали докапываться до Артема, он дал им сдачи. Причастности нашей семьи нет. Наоборот Хабиб говорил Расулу, будь осторожен, эти ребята хотят что-то сделать с тобой. А Видео жестокое, я не поддерживаю такое. Если есть у тебя обида — сходи и реши это один, зачем брать кого-то с собой. Они не понесли наказания, их не нашли. Если бы их нашли, они бы понесли наказание. Это вопрос к следователям, — сказал Умар Нурмагомедов. (Михаил Потапов).