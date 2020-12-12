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Уайт назвал самый ожидаемый бой 2021 года

01:41
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, какой бой хочет увидеть в следующем году.

— Как фанат, я не могу не хотеть бой Джона Джонса против Исраэля Адесанья, — сказал Уайт в интервью TSN. — Не знаю, произойдет ли это. Знаю, что Джон переходит в супертяжелый вес, а Адесанья — в полутяжелый, так что посмотрим, что будет.

31-летний Адесанья одержал 20 побед в 20 боях в ММА. На счету 33-летнего Джонса 26 побед и 1 поражение.

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