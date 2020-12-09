Турнир с участием Лобова отменен из-за коронавируса

Arena Fighting Championship был перенесен на более поздний срок, сообщается в соцсетях турнира.

«Обнаружены несколько случаев коронавируса в наших командах. Ради сохранения здоровья наших бойцов и семей мы обязаны отложить турнир, ранее запланированный на 12 декабря», — говорится в заявлении.

На этом турнире должен был пройти бой Артема Лобова против француза Ильеса Джируна за титул чемпиона мира в полулегком весе.

На счету 34-летнего Лобова, выступающего в полулегком весе, 13 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА (2-5 в UFC). В последний раз он выходил в октагон в октябре 2018 года, когда проиграл единогласным решением судей Майклу Джонсону. После этого Лобов провел три поединка в лиге боев на голых кулаках BKFC (1 победа, 1 поражение, 1 ничья).