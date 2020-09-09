Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова: время начала и трансляция

В среду, 9 сентября, в Москве пройдет турнир памяти легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Вечер единоборств в честь отца обладателя пояса UFC Хабиба Нурмагомедова и воспитателя многих других чемпионов состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Главный бой турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова Fight Nights / GFC — поединок Владимир Минеев — Даурен Ермеков в весовой категории до 83,9 кг. В со-главном бою брат Хабиба, Усман Нурмагомедов, встретится со Святославом Шабановым (до 70,3 кг).

Гостями турнира станут Хабиб Нурмагомедов, еще один чемпион UFC из России Петр Ян и другие звездные бойцы и известные люди.

Предварительный кард стартует в 18.00 (время московское). Главные бои вечера состоятся ориентировочно после 22.25.

Турнир показывают Матч ТВ, Хабар, DAZN, Fight Network, KazTelecom.

Начало онлайн трансляции на сайте «Матч ТВ» и «Матч Боец» анонсировано в 16.55. Основной кард покажет федеральный канал «Матч».

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова Fight Nights / GFC

Предварительный кард

До 61,2 кг. Султан Жолдожбек vs. Грант Акопян.

До 77,1 кг. Достон Бозоров vs. Гела Беридзе.

До 65,8 кг. Роман Силагадзе vs. Давид Лобанов.

До 77,1 кг. Шахбан Алхасов vs. Имамали Орозбек.

До 57,0 кг. Шамиль Ирасханов vs. Абдурасул Уулу.

До 61,2. Азамат Маркабаев vs. Никита Болтабаев.

Свыше 93,0 кг. Дархан Бакенов vs. Владимир Брик.

Свыше 93,0 кг. Юсуп Шуаев vs. Тельман Шерифов.

До 65,8 кг. Хасан Магомедшарипов vs. Тимур Акаба.

До 77,1 кг. Иван Шпедт vs. Артур Пронин.

До 61,2 кг. Сабит Жусупов vs. Рилдечи Диас.

До 77,1 кг. Гоити Дазаев vs. Максим Буторин.

Основной кард

До 61,2 кг. Магомед Аль Абдула vs. Иван Еременко.

До 65,8 кг. Мухаммед Эминов vs. Муратбек Касымбаи.

До 70,3 кг. Усман Нурмагомедов vs. Святослав Шабанов.

До 83,9 кг. Владимир Минеев vs. Даурен Ермеков.