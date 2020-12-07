Тренер Забита объяснил, почему тот уставал в последних боях: «Есть проблемы со здоровьем»

Тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова — Мансур Учакаев — рассказал «СЭ», почему Забит уставал в поздних раундах.

— Самый распространенный вопрос про Забита — о его выносливости.

— У Забита вообще нет проблем с выносливостью, есть только проблемы со здоровьем. Об этом никто не говорил и не знает. У него спазм диафрагмы, он не может полноценно дышать. Просто он не проверялся, поэтому никто не знал. Недавно мы выяснили, что есть такая проблема. Если вы не замечали, то Забит никогда не дышит, как бы ни было тяжело. У него нет глубокого дыхания. У него спазм каких-то мышц, но это решается, можно вылечить с помощью массажа, несколько терапий сделать. Из-за этого спазма Забит уставал, а так у него все хорошо в этом плане. На спаррингах бегает, борется, часами все делает и не устает. Просто были проблемы, которые мы, надеюсь, устраним.

(Илья Андреев)