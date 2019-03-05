Тайсумов рассчитывает выступить на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов рассчитывает провести бой на турнире UFC Fight Night в Санкт-Петербурге, который пройдет 20 апреля.

- Когда следующий бой? Сам жду не дождусь этого момента. В последний раз дрался в сентябре. Тренируюсь, всегда держу себя в форме. Переговоры идут, скоро будут хорошие новости. Надеюсь, что выступлю в Питере. Они (UFC. - Прим. "СЭ") чего-то другое предлагали, по-моему, - сказал 30-летний Тайсумов в интервью Octagon TV.

Тайсумов выступает в легком весе (до 70,3 кг). В ММА - 27 побед, 5 поражений (в UFC - 7 побед, 1 поражение).