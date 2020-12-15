Первый российский боец UFC Олег Тактаров рассказал во время прямого эфира в Instagram, как в недавнем любительском футбольном матче забил редкий по красоте гол с углового.

«Нельзя отделять человека от команды, но я вчера сыграл замечательно, — сказал 53-летний Тактаров. — Один гол забил «сухой лист», один с игры — с пасика Егорчика. Один мой был пас. Четыре гола мы забили, в трех я, получается, поучаствовал. Но мы проиграли в последние 10 минут. Когда я забил «сухой лист», мы вели 4:1 или 4:0, а потом начались разброд и шатания. К этому моменту колени стали уже как железные. Надо было, мне кажется, всем встать в ворота и стоять там 10 минут. Нам нафигачили... Да, «сухой лист» с углового. Подал правой ногой и закрутил на дальнюю штангу — в дальний верхний угол».