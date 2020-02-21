Сыновья Кадырова проведут боксерские бои на турнире в Москве
Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмад и Адам — 21 февраля проведут любительские боксерские бои в Москве на турнире «Время легенд». Их соперником станут юные спортсмены из Уганды. 14-летний Ахмад встретится с Полом Себуфу, а 12-летний Адам — с Мукисой Укаша.
Ассаламу алайкум друзья! Завтра в Москве состоится IV Международный турнир по профессиональному боксу «Время легенд». Там выступят мои БРАТЬЯ Ахьмад, Адам, а также я и команда наших боксеров. Сегодня мы прошли официальную церемонию взвешивания. ? ?Настрой у всех нас — БОЕВОЙ! ? ?Готовность — отличная! ? ?Цель — победа! ? ?От всей души желаю успешного выступления Ахьмаду, Адаму и всей нашей команде! ? Дала аьтто бойла вай! ? Дала мукъ лахь вернемся домой победителями! ? Огромное спасибо всем кто болеет, переживает за нас и делает дуа! ?? ? АХМАТ — СИЛА! ? АЛЛАХ1У АКБАР! ??
Результаты взвешивания.
Любительский бой (13-14 лет), 3 раунда:
Ахмад Кадыров (4-0), Россия — 64,1 кг
Пол Себуфу (3-0), Уганда — 65,3 кг
Любительский бой (12 лет), 3 раунда:
Адам Кадыров (2-0), Россия — 59 кг
Мукиса Укаша (2-0), Уганда — 57 кг
Бой за вакантные титулы WBA Asia и WBC Asia в первом среднем весе (69.9 кг), 10 раундов:
Ислам Едисултанов (9-0, 6 КО), Россия — 69,9 кг
Евгений Терентьев (15-2, 7 КО), Россия — 69,9 кг
Бой за вакантный титул WBA Asia во втором среднем весе (76,4 кг), 10 раундов:
Асламбек Идигов (17-0, 7 КО), Россия — 77 кг
Райан Форд (17-5, 12 КО), Канада — 76,9 кг
Бой в первом полусреднем весе (63,5 кг), 8 раундов:
Адлан Абдурашидов (3-0, 2 КО), Россия — 65,7 кг
Хосе Луис Прието (26-8, 17 КО), Колумбия — 64,1 кг
Бой за титул WBС Asian Boxing Council Continental в среднем весе (72,6 кг), 10 раундов:
чемпион Апти Устарханов (17-3-3, 4 КО), Россия — 72,6 кг
претендент Андрей Сироткин (16-1, 5 КО), Россия — 72,6 кг
Бой в первом тяжелом весе (90,7 кг), 4 раунда:
Абдул-Керим Эдилов (1-0, 1 КО), Россия — 95 кг
Ибрагим Лаборан (15-5, 13 КО), Гана — 98 кг
Бой за титул WBC Asian Boxing Council Continental в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), 10 раундов:
Чемпион Апти Давтаев (19-0-1, 18 КО), Россия — 112 кг
Претендент Джон Напари (21-0, 15 КО), Гана — 118 кг
Бой за вакантный титул WBO Youth в среднем весе (72,6 кг), 10 раундов:
Ризван Элиханов (9-0, 9 КО), Россия — 72,6 кг
Роджер Герреро (16-1-1, 9 КО), Эквадор — 72,6 кг
Бой в полутяжелом весе (79,4 кг), 8 раундов:
Мовсур Юсупов (14-1, 6 КО), Россия — 83,1 кг
Дэвис Касерес (24-10, 19 КО), Колумбия — 82,1 кг
Бой в наилегчайшем весе (50,8 кг), 8 раундов:
Мехди Абдурашедов (6-1, 3 КО), Россия — 51,3 кг
Вичет Сенгпрахон (10-6, 5 КО), Таиланд — 52 кг
Бой за вакантный титул WBA Asia в первом среднем весе (69,9 кг), 10 раундов:
Рамзан Байсаров (9-1, 5 КО), Россия — 69,9 кг
Наронг Бунчан (28-7, 22 КО), Таиланд — 69,9 кг
Бой в полутяжелом весе (79,4 кг), 6 раундов:
Идрис Шахманов (2-0, 0 КО), Россия — 80,8 кг
Намик Нефталиев (1-0, 1 КО), Казахстан — 81 кг
Бой во втором среднем весе (76,2 кг), 6 раундов:
Шамиль Хатаев (2-0,1 КО), Россия — 78,2 кг
Валерий Рябинин (дебют), Россия — 80,5 кг
Бой в полусреднем весе (66,6 кг), 6 раундов:
Саид-Хусейн Мусалипов (3-0, 2 КО), Россия — 68,4 кг
Роман Клемешов (3-5, 2 КО), Россия — 67,3 кг