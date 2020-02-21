Сыновья Кадырова проведут боксерские бои на турнире в Москве

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмад и Адам — 21 февраля проведут любительские боксерские бои в Москве на турнире «Время легенд». Их соперником станут юные спортсмены из Уганды. 14-летний Ахмад встретится с Полом Себуфу, а 12-летний Адам — с Мукисой Укаша.

Результаты взвешивания.

Любительский бой (13-14 лет), 3 раунда:

Ахмад Кадыров (4-0), Россия — 64,1 кг

Пол Себуфу (3-0), Уганда — 65,3 кг

Любительский бой (12 лет), 3 раунда:

Адам Кадыров (2-0), Россия — 59 кг

Мукиса Укаша (2-0), Уганда — 57 кг

Бой за вакантные титулы WBA Asia и WBC Asia в первом среднем весе (69.9 кг), 10 раундов:

Ислам Едисултанов (9-0, 6 КО), Россия — 69,9 кг

Евгений Терентьев (15-2, 7 КО), Россия — 69,9 кг

Бой за вакантный титул WBA Asia во втором среднем весе (76,4 кг), 10 раундов:

Асламбек Идигов (17-0, 7 КО), Россия — 77 кг

Райан Форд (17-5, 12 КО), Канада — 76,9 кг

Бой в первом полусреднем весе (63,5 кг), 8 раундов:

Адлан Абдурашидов (3-0, 2 КО), Россия — 65,7 кг

Хосе Луис Прието (26-8, 17 КО), Колумбия — 64,1 кг

Бой за титул WBС Asian Boxing Council Continental в среднем весе (72,6 кг), 10 раундов:

чемпион Апти Устарханов (17-3-3, 4 КО), Россия — 72,6 кг

претендент Андрей Сироткин (16-1, 5 КО), Россия — 72,6 кг

Бой в первом тяжелом весе (90,7 кг), 4 раунда:

Абдул-Керим Эдилов (1-0, 1 КО), Россия — 95 кг

Ибрагим Лаборан (15-5, 13 КО), Гана — 98 кг

Бой за титул WBC Asian Boxing Council Continental в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), 10 раундов:

Чемпион Апти Давтаев (19-0-1, 18 КО), Россия — 112 кг

Претендент Джон Напари (21-0, 15 КО), Гана — 118 кг

Бой за вакантный титул WBO Youth в среднем весе (72,6 кг), 10 раундов:

Ризван Элиханов (9-0, 9 КО), Россия — 72,6 кг

Роджер Герреро (16-1-1, 9 КО), Эквадор — 72,6 кг

Бой в полутяжелом весе (79,4 кг), 8 раундов:

Мовсур Юсупов (14-1, 6 КО), Россия — 83,1 кг

Дэвис Касерес (24-10, 19 КО), Колумбия — 82,1 кг

Бой в наилегчайшем весе (50,8 кг), 8 раундов:

Мехди Абдурашедов (6-1, 3 КО), Россия — 51,3 кг

Вичет Сенгпрахон (10-6, 5 КО), Таиланд — 52 кг

Бой за вакантный титул WBA Asia в первом среднем весе (69,9 кг), 10 раундов:

Рамзан Байсаров (9-1, 5 КО), Россия — 69,9 кг

Наронг Бунчан (28-7, 22 КО), Таиланд — 69,9 кг

Бой в полутяжелом весе (79,4 кг), 6 раундов:

Идрис Шахманов (2-0, 0 КО), Россия — 80,8 кг

Намик Нефталиев (1-0, 1 КО), Казахстан — 81 кг

Бой во втором среднем весе (76,2 кг), 6 раундов:

Шамиль Хатаев (2-0,1 КО), Россия — 78,2 кг

Валерий Рябинин (дебют), Россия — 80,5 кг

Бой в полусреднем весе (66,6 кг), 6 раундов:

Саид-Хусейн Мусалипов (3-0, 2 КО), Россия — 68,4 кг

Роман Клемешов (3-5, 2 КО), Россия — 67,3 кг