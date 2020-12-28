Суд обязал Артема Лобова выплатить его российскому агенту 5 миллионов рублей

19 декабря 2020 года Советским районным судом Нижнего Новгорода были удовлетворены исковые требования основателя Gagarin Sports Management Артема Харланова к бойцу MMA Артему Лобову, информирует пресс-служба организации. На данное решение спортсмен обратился с апелляционной жалобой, в которой ему было отказано.

В решении отражено, что боец не исполнял условия контракта надлежащим образом, а именно не выплачивал обозначенное в контракте менеджерское вознаграждение, а также вел переговоры о своих последующих боя с третьими лицами в обход подписанному агентскому соглашению.

Лобов должен выплатить Харланову и его компании 5 миллионов 173 тысячи 200 рублей.

Однако данная сумма не отражает всех претензий со стороны Харланова к Лобову, так как за время судебного процесса были допущены многочисленные нарушения пунктов агентского соглашения, в связи с чем Харланов планирует подать дополнительный иск к Лобову на 10 миллионов рублей.

Всего в послужном списке 34-летнего спортсмена 13 побед, 15 поражений, 1 ничья в смешанных единоборствах.