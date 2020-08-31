Стал известен соперник Умара Нурмагомедова в дебютном бою в UFC

Двоюродный брат непобежденного Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов дебютирует под эгидой сильнейшего промоушена планеты на грядущему октябрьском турнире UFC 254. Ему предстоит выйти в октагон с бойцом из Казахстана Сергеем Морозовым (16-4 ММА), для которого данный бой также станет дебютом в UFC.

Напомним, Умар Нурмагомедов (12-0 ММА) должен был провести свой первый поединок в UFC еще в середине июля на одном из четырех турниров, которые состоялись на «Бойцовском острове». Однако позднее бой был отменен в связи со смертью его главного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.