Соперника Харитонова рассмешил вопрос о российском футболе

Бразильский боец Фернандо Родригес перед поединком с россиянином Сергеем Харитоновым ответил на вопрос про футбол.

— Бразилия бьется за разные титулы, — цитирует Родригеса «РЕН ТВ». — Но, что касается футбола, надо признать, что в Бразилии он все-таки лучше.

— Немного, — ответил журналист на пресс-конференции, после чего боец рассмеялся.

- Конечно, я буду защищать Бразилию, испытывая при этом глубочайшее и полнейшее уважение к истории ММА как таковой, к истории российских спортсменов. И Сергея Харитонова, Хабиба Нурмагомедова, Федора и Александра Емельяненко.

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF за чемпионский титул в весовой категории свыше 110 кг. 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.