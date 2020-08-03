«Со спонсорством у него слабо». Перспективный дагестанец отказал менеджеру Хабиба

Британский боец Мухаммад Мокаев подписал контракт с компанией Paradigm Sport Management, которая представляет интересы Конора Макгрегора. Об этом Мокаев сообщил в интервью «СЭ».

20-летний Мокаев родился в Буйнкаксе, однако в детстве вместе с родителями переехал в Великобританию, где живет и сейчас — в Манчестере. Он дважды выиграл чемпионат мира по ММА среди молодежи (2018, 2019), выступая за Великобританию. 1 августа Мокаев дебютировал в профессионалах, в Стокгольме на турнире Brave выиграв единогласным решением судей у ирландца Гленна Маквея.

— Я в пятницу, после взвешивания, подписал контракт с Paradigm Sport Management, — сказал Мокаев. — Эта компания работает с Исраэлем Адесаньей, Майклом Биспингом, Конором Макгрегором. Выбор был нелегкий. Мне писали очень многие менеджеры. Почему Paradigm? Вы же видите, как поднялся Адесанья. Он уже на обложке игры UFC 4. А как они продвигали Конора, Биспинга? Эта компания заинтересована не только в том, как раскрутить тебя перед каким-то боем. Вот что ты будешь делать после завершения карьеры? А у Paradigm есть план наперед. Это меня заинтересовало.

— Не будет ли хейта из Дагестана, учитывая, что эта компания представляет интересы Конора?

— А причина?

— Ну, типа в одной команде с Конором.

— (морщится). Нет, не думаю. Исмаил Наурдиев там тоже подписан, и все нормально. Это ничего не значит.

— Али Абдель-Азиз на вас выходил? Видел, что с победой в инстаграме он поздравил.

— Выходил.

— А почему решили с ним не сотрудничать? По-моему, он достаточно эффективный менеджер.

— Почему так думаете?

— Пример: у Марчина Тыбуры травмировался соперник. Замена нашлась быстро — против поляка вышел россиянин Максим Гришин, который не тяжеловес, но работает с Абдель-Азизом. То есть Али легко протаскивает в UFC своих бойцов, отстаивает их интересы.

— В UFC можно ворваться и без менеджера. А вот общаться с UFC без менеджера тяжело. По-любому нужен нейтральный человек. Кого, вы говорите, подписал Абдель-Азиз? Имя?

— Максим Гришин.

— Его за границей никто не знает — ни в Европе, ни в Америке. По-английски он, возможно, не говорит. Ему просто нужно было подписаться в UFC. Таких много. Им нужно подписаться в UFC, а какие у них будут спонсоры, как их будут раскручивать в медиа — для них неважно. У меня другие цели. Я хочу быть на телевидении, хочу, чтобы у меня были хорошие спонсоры, чтобы у меня были раскрученные сайт и Youtube-канал. Это мне интересно. Али может подписать в UFC, может там тебя продвинуть — если будешь показывать хороши результаты. А вот со спонсорством у него слабо. (Илья Андреев)

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