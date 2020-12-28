Скотт Кокер: «Хотим провести следующий бой Федора в Москве на стадионе при 30 000 зрителях»

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о желании провести прощальный бой россиянина Федора Емельяненко при полных трибунах. По его словам, его нужно провести в Москве после окончания пандемии.

«Мне бы не хотелось, чтобы Федор заканчивал карьеру боем, который вживую будут смотреть только сотрудники арены и официальные лица. Хочу, чтобы он провел прощальный бой перед 30 000 зрителей в Москве. Первый турнир Bellator в России. Бой в Москве. Возвращение блудного сына. Величайший боец всех времен возвращается домой, чтобы закончить карьеру и повесить перчатки на гвоздь.

Надеюсь, вакцина от Covid-19 как-то исправит сложившуюся ситуацию, и мы сможем делать турниры со зрителями. Мы так долго ждали следующего боя Федора, надеясь, что пандемия спадет, и теперь я реально вижу свет в конце тоннеля по всей этой ситуации, поэтому хочу подождать еще немного и провести его бой на стадионе в Москве.

И на таком московском турнире мы сможем включить в кард наших ребят из России — Немкова, Токова — всех этих отличных бойцов оттуда. Возможно, мы даже сделаем вывеску «Россия против остального мира», добавим в кард и каких-то бойцов из Европы. Нас ждет прекрасный турнир", — сказал Кокер в интервью ютуб-каналу MMAjunkie.

Федор Емельяненко провел последний бой 29 декабря 2019-го в Японии против Куинтона Джексона. Поединок продлился 2 минуты 44 секунды и закончился победой российского бойца нокаутом.