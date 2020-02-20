Сергей Харитонов: «Мы проведем бой с Александром Емельяненко, если его организуют»

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов на пресс-конференции перед боем с бразильцем Фернандо Родригесом прокомментировал возможность боя с Александром Емельяненко.

— Мне постоянно пишут. Если кому-то интересен, он будет сделан. Мне звонят и пишут постоянно. Будет предложение — будем разговаривать. Мне с точки зрения спорта этот бой не интересен. Но мы на слуху. Он то там попался, то здесь пьяный дебош. Если зрители хотят, то пусть какой-нибудь промоутер организует. И мы проведем бой, — сказал Харитонов.

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF за чемпионский титул в весовой категории свыше 110 кг. 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.