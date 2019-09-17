Сен-Пьер рассказал, как победит Хабиба

Бывший чемпион UFC в полусреднем (до 77,1 кг) и среднем (до 83,9 кг) весах Жорж Сен-Пьер рассказал в интервью Youtube-каналу The Schmo, как бы он действовал в бою с Хабибом Нурмагомедовым, чтобы одержать победу.

— Я бы много двигался, не боялся проводить тейкдауны и креативил, — сказал 38-летний Сен-Пьер.

Хабиб неоднократно говорил о том, что хотел бы провести бой с Сен-Пьером в легком весе (до 70,3 кг). Канадец объявил о завершении карьеры в феврале этого года, однако менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз утверждает, что поединок между Нурмагомедовым и Сен-Пьером возможен.

30-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он провел в ММА 28 боев, победив во всех. У Сен-Пьера — 26 побед, 2 поражения.