Самая красивая девушка UFC уволена из лиги

Американка Рейчел Остович освобождена от контракта с UFC, сообщает MMA Junkie.

Остович дебютировала в UFC в декабре 2017 года победой над Карине Геворгян. После этого она потерпела три поражения подряд, последнее — от Джины Мазани в ноябре этого года.

Всего на счету 29-летней Остович 4 победы и 6 поражений в ММА. Уроженка Гавайев стала известна благодаря нестандартному для девушки-бойца внешнему виду.