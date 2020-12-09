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Самая красивая девушка UFC уволена из лиги

02:00
Рейчел Остович. Фото Instagram
Рейчел Остович. Фото Instagram
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Американка Рейчел Остович освобождена от контракта с UFC, сообщает MMA Junkie.

Остович дебютировала в UFC в декабре 2017 года победой над Карине Геворгян. После этого она потерпела три поражения подряд, последнее — от Джины Мазани в ноябре этого года.

Всего на счету 29-летней Остович 4 победы и 6 поражений в ММА. Уроженка Гавайев стала известна благодаря нестандартному для девушки-бойца внешнему виду.

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