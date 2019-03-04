Руководство ставропольской полиции отрицает угрозы в адрес сотрудников, задержавших Емельяненко

Руководство ставропольской полиции отрицает угрозы в адрес сотрудников, которые задерживали бойца Александра Емельяненко, информирует РБК со ссылкой на пресс-службу главного управления по Ставропольскому краю. Как отмечается, работники МВД действовали в рамках российского законодательства.

Ранее телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что кисловодским полицейским пригрозили увольнением из‐за задержания Емельяненко. По словам источника, силовиков заранее предупредили о приезде Емельяненко в Кисловодск и попросили не трогать спортсмена. Те же, кто не внял этому предупреждению, могут поплатиться работой, отмечал источник телеканала.

В пятницу, 1 марта, 37-летний спортсмен попытался на своем автомобиле скрыться от эвакуаторщиков. В результате он попал в ДТП, разбив два автомобиля.

На просьбы полицейских выйти из машины Емельяненко ответил отказом и разразился нецензурной бранью. Отмечается, что он находился в нетрезвом состоянии. Представители бойца уже заявили о намерении обжаловать решение об аресте на 10 суток.

Против Емельяненко составлены протоколы об отказе о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, а также о нарушении правил дорожного движения. В настоящее время решается вопрос об уголовном деле за оскорбление представителя власти. Сам провинившийся уже извинился перед полицейскими.