Руа и Ногейра проведут третий бой

Известные бразильские бойцы смешанных единоборств Маурисиу Руа и Антонио Рожерио Ногейра договорились об очередном бое. Бойцы встретятся уже в третий раз за карьеру. Поединок должен пройти в Сан-Паулу 9 мая на турнире UFC 250, сообщает ESPN.

В первый раз Руа и Ногейра встречались в Pride в 2005 году. Тогда победу единогласныпм решение судей одержал Руа.

10 лет спустя они провели бой-реванш. И вновь победу праздновал Руа.

На счету 43-летнего Ногейры 23 победы и 9 поражений за карьеру. У 38-летнего Руа 26 побед, 11 поражений и 1 ничья.