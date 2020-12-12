Российский боец Исмаилов устроил драку на дороге в Москве. Видео
12:39
Российский боец MMA Магомед Исмаилов устроил потасовку во время дорожного движения в Москве. Он не поделил дорогу с другим водителем. В итоге оба вышли из машины и после непродолжительной перепалки начали выяснять отношения уже в другой плоскости.
Довольно быстро Исмаилов заставил противника отступить. Мужчина побежал, получая от Исмаилова вдогонку пинки ногами. В конце боец еще и несколько раз ударил машину своего соперника.
Напомним, 13 декабря у Исмаилова запланирован бой на турнире ACA 115 в Москве. Его соперником станет Иван Штырков.
В Москве боец ММА Магомед Исмаилов не поделил дорогу. pic.twitter.com/mNM8HqSlPv— Почти СовФед (@fedsovetov) December 12, 2020
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю