Российский боец Исмаилов устроил драку на дороге в Москве. Видео

Российский боец MMA Магомед Исмаилов устроил потасовку во время дорожного движения в Москве. Он не поделил дорогу с другим водителем. В итоге оба вышли из машины и после непродолжительной перепалки начали выяснять отношения уже в другой плоскости.

Довольно быстро Исмаилов заставил противника отступить. Мужчина побежал, получая от Исмаилова вдогонку пинки ногами. В конце боец еще и несколько раз ударил машину своего соперника.

Напомним, 13 декабря у Исмаилова запланирован бой на турнире ACA 115 в Москве. Его соперником станет Иван Штырков.