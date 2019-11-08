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Российские бойцы потолкались на взвешивании перед турниром UFC в Москве

8 ноября 2019, 19:55

Российский боец Сергей Хандожко толкнул соотечественника Рустама Хабилова на церемонии взвешивания перед турниром UFC Fight Night 163, который состоится 9 ноября в Москве. Поединок полусредневесов Хандожко и Хабилова — первый в истории бой UFC между российскими спортсменами.

На счету 27-летнего Хандожко 26 побед, 5 поражений и 1 ничья в ММА. У 33-летнего Хабилова — 23 победы и 4 поражения. При этом для Хандожко этот бой станет только вторым в UFC, а для Хабилова — уже 13-м.

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