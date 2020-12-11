Президент АСА назвал дискриминацией санкции со стороны США

Президент лиги АСА (Absolute Championship Akhmat) Алексей Яценко прокомментировал санкции со стороны США.

Ранее министерство финансов США вынесло новые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова. Под санкции попала в том числе лига АСА.

«Сказать насколько сильно расширенные санкции США затронут деятельность лиги ACA сейчас сложно, — сказал Яценко, слова которого приводит пресс-служба АСА. — Тезис «спорт всегда был вне политики» успешно забыт США. Какое отношение спортсмены, выступающие в ACA, имеют к политике?! Спорт всегда выше этого, он примирял людей.

На время Олимпийских игр останавливались войны. Новые санкции — это полнейшая дискриминация. Очередная попытка американских политиков навязать миру свои волю и правила. Все что осталось США — это ввести санкции ко всем гражданам России, и я не удивлюсь, если это произойдет".

В конце 2018 года произошло слияние лиг Absolute Championship Berkut (ACB) и World Fighting Championship Akhmat (WFCA). Как ранее говорил Яценко в интервью «СЭ», то, что в названии новой лиги есть слово «Ахмат» — «это дань уважения Ахмату Кадырову». При этом, говоря об управлении лигой, Яценко подчеркнул, что «все, что было в ACB, плавно перетекло в ACA».