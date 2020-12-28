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Порье рассчитывает, что бой с Макгрегором будет титульным

28 декабря 2020, 09:02
Дастин Порье. Фото USA Today Sports
Дастин Порье. Фото USA Today Sports
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье выразил надежду, что его бой против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора станет титульным.

«Я чувствую, что Хабиб сдержит свое слово. Если он сказал, что на пенсии, скорее всего, так оно и есть. Считаю, что я и Конор потенциально могли бы побороться за пояс, — приводит слова Порье MMA Junkie. — Он бывший бесспорный чемпион, я бывший «временный» чемпион. Оба наших последних поражения были от действующего чемпиона. Так что у нас есть сюжетная линия, которая может нам дать возможность побороться за титул».

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут поединок 23 января в Абу-Даби в главном событии турнира UFC 257.

32-летний ирландский боец ММА одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.

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