«По всей строгости Ефремов заслуживал 20 лет». Жесткое мнение Шлеменко

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» вердикт суда в отношении Михаила Ефремова, приговоренного на 8 лет колонии общего режима из-за ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.

— Однозначно, считаю, что Ефремов не получил по заслугам, — считает Шлеменко. — Он забрал жизнь человека и получил 8 лет. Понятно, что мы живем не в средневековье, когда за жизнь полагалось забирать жизнь. Сейчас у нас другие законы. Главное, чтобы вердикт удовлетворил потерпевших — близких погибшего Захарова. Мне кажется, наказание совсем не жесткое. Ефремов совершил умышленное преступление. По всей строгости ему подошло бы лет 20.

Все мы знаем, что у нас сухой закон за рулем, ведь если выпьешь, то автоматически становишься повышенной опасности. Знаю, что очень многие коллеги по цеху заступались за Ефремова. Скорее всего, его могут отпустить раньше за хорошее поведение. Хочу пожелать простым людям быть внимательнее и помнить, что они не застрахованы в любой момент, даже когда опасности не ждут, потому что в нашей стране может произойти все что угодно в любой момент. (Евгений Белоусов)