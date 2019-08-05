Отец погибшей кикбоксерши вылетел в Севастополь

Депутат городского Совета Мурманска Алмаз Гисмеев вылетел в Севастополь, где погибла его дочь Элина, сообщает СеверПост. Она была известной кикбоксершей.

Ранее стало известно, что известно, что тела вице-чемпионки мира Элины Гисмеевой и чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой извлечены из воды и опознаны. Они погибли при шторме. По имеющейся информации, девушки купались в море, несмотря на штормовое предупреждение. Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба.

Спортсменки находились в Севастополе на учебно-тренировочных сборах. Последняя тренировка закончилась 3 августа. Они собирались улетать в воскресенье.

По факту инцидента организована доследственная проверка.