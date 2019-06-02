Отец Нурмагомедова: "У Хабиба - три варианта для боя 7 сентября"

Отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что соперник его сына на предстоящем турнире 7 сентября еще неизвестен. Выступая на Книжном фестивале в Москве, он рассказал о трех вариантах развития событий:

– 7 сентября существуют три варианта. Либо Дастин Порье, потому что он победил Холлоуэя, либо Тони Фергюсон, либо реванш с Конором Макгрегором. Идут переговоры, и они очень тяжелые. Лично я за бой с Фергюсоном. Тогда можно победить и сказать: "Что еще вам от нас надо?" Макгрегор? Пусть он хотя бы еще один бой проведет до этого. Он же сдался!

Напомним, следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC запланирован на 7 сентября в Абу-Даби. Ранее сообщалось, что соперником россиянина будет Дастин Порье. (Дмитрий Кузнецов)