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Орловский проведет следующий бой в UFC в октябре

3 августа 2020, 03:21
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Белорусский тяжеловес Андрей Орловский проведет свой следующий бой 3 октября, сообщает MMA Fighting. Его соперником выступит канадец Таннер Босер.

На счету 41-летнего экс-чемпиона из Белоруссии 29 побед, 19 поражений, 2 боя признаны несостоявшимися. В мае на UFC Fight Night 171 он победил Филипе Линса единогласным решением судей.

У 29-летнего канадца 19 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат. В последних двух боях он взял верх нокаутом.

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