Организаторы попытались объяснить отказ Хабиба прийти на пресс-конференцию

Игорь Ким, глава компании-спонсора Хабиба Нурмагомедова, объяснил отсутствие чемпиона UFC на пресс-конференции, которая была организована в Москве.



— А есть информация, что он уехал? Есть даже видео? Нас тоже взволновала эта ситуация. Может, дело в самочувствии, может, в чем-то еще. Мы все еще надеемся, что он появится. Если не появится — будем надеяться, что он потом объяснит свое отсутствие, — сказал Ким. (Михаил Потапов)

Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве

Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве